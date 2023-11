Impallomeni: “Juve? Volevo Inter più aggressiva, ha avuto troppo rispetto”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, è tornato così su Juve-Inter di domenica scorsa: "L'Inter aveva tutto da perdere. Mi aspettavo un'Inter più aggressiva. L'Inter ha avuto troppo rispetto e la Juve se ci credeva poteva vincerla con un colpo. Non direi che questa Juve è sempre brutta, Firenze è stata l'eccezione, però non sei secondo in classifica se non riesci a fare qualcosa di tuo buono. Mancavano diversi elementi, ma questa Juve è seconda e c'è un motivo".