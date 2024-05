Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni , ex calciatore, ha parlato così del futuro di Lautaro Martinez con l'Inter: "Per al 99% rinnova, ma mi tengo un piccolissimo dubbio. Era stato annunciato a dicembre e ancora non si vede...", le sue parole.

"Tutto dipende da quanto lo valuterà il Chelsea. Per me ha fatto una stagione eccezionale, è affidabile, mi aspettavo di più dal punto di vista realizzativo e poi ha avuto un calo fisico e difficoltà. Sarebbe una perdita grave per la Roma, ci stava bene lì davanti. Non so cosa deciderà la Roma e De Rossi ma ora dovranno trovare un sostituto. Lo vedrei bene al Milan, perché segna tanto nel Belgio perché ha gente rapida sulle fasce, cosa che ha il Milan".