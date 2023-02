Impallomeni: “Lukaku non è in forma, è ancora appesantito. Deve giocare Dzeko”

"Dzeko. Lukaku deve ricostruirsi. Il gol con l'Udinese lo aiuta parzialmente, deve giocare ma ci sono esigenze di squadra da bilanciare. Si stanno giocando una qualificazione, non è in forma, lo vedo ancora appesantito, ha bisogno di tempo. Deve stare calmo e aspettare il suo turno. L'importante è che tenga, prenda condizione e non corra troppo. Può essere determinante per l'ultima parte di stagione e giocarsi la riconferma. Ci sono obiettivi importanti, ossia secondo posto in campionato, Coppa Italia e Champions".