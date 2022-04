Impallomeni: “Lukaku di nuovo all’Inter? Non è fantascienza. Si può con…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito della suggestione di mercato di cui si parla negli ultimi giorni con insistenza

L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato delle mosse di mercato in Serie A e non solo. Questo il suo pensiero sul possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter: "Credo che eliminando 2-3 ingaggi importanti, non credo sia un'operazione fantascientifica. Lukaku aveva un feeling incredibile con Conte, ma lo vedrei bene anche in questa Inter".