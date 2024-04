"Thiago Motta. È più di un'ipotesi per me. Credo che il Milan farà un tentativo molto forte per lui. Magari arriva a Milano, vede qualche soldino per convincere Zirkzee a venire con lui, magari con Calafiori o Ferguson, il Milan è pronto per lottare per lo Scudetto. Manca poco per metterlo a posto per lottare per il titolo. Se cedi due pedine e prendi quei giocatori, magari per 100 mln, a un certo punto puoi crederci. Magari il sacrificio potrebbe essere Maignan con un altro. Per me il Milan si sposa bene con i princìpi tecnici di Motta. E a quel punto però in casa Juve cosa potrebbe succedere? Giuntoli rimarrebbe col cerino in mano? Allegri ha ancora un anno di contratto, vedremo se ha un piano B. Non è da escludere però ancora la permanenza del tecnico toscano".