Impallomeni: “Mourinho non è bollito, alla Roma ha lasciato il segno. Ora…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così dell'esonero di Jose Mourinho da parte della Roma: "Immagini abbastanza tristi le immagini di Mourinho che lascia Trigoria. Aveva un sentimento vero per i romanisti e la Roma. Gli aveva riempito il cuore dopo anni di successi. Ci ha sorpresi questa notizia come quella del suo ingaggio nel 2021. C'è stato un licenziamento in tronco, in bocca al lupo a De Rossi e considero però Mourinho non bollito. Ha lasciato comunque il segno. La proprietà ha deciso di esprimersi così. Da oggi in poi sarà valutata anche la società. Sarà dura confrontarsi con un ambiente che non sarà più compatto come prima. Non si giocherà più in un clima ideale e i giocatori dovranno essere responsabilizzati. Il rischio che si diserti in parte lo stadio c'è, sarebbe paradossale perché si tifa la maglia e non le persone. La società ha mostrato personalità in questa decisione, si può discutere la modalità però. Si poteva magari decidere ieri l'esonero".