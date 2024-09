A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivo il momento di Stefano Impallomeni , giornalista ed ex calciatore.

Osimhen va in Turchia. Chi ci rimette di più?

"C'è stata una mancata valutazione di un affare che poteva essere migliore dal punto di vista economico. Il Napoli esce danneggiato da questa vicenda. Facile dire che andava venduto lo scorso anno, sarebbe stata una mossa azzardata. Si è arrivati a questo punto, è una sconfitta per tutti ma soprattutto per il Napoli. E' una soluzione ambientale ottima, dà serenità al lavoro di Conte. Si è trovata una toppa, Osimhen era diventato ingestibile. Il Napoli non voleva chiuderla così però è andata".