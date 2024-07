Come vede ad oggi le big di Serie A?

"Inter davanti a tutti, poi il solito gruppetto dove ci possono essere delusioni e sorprese. Delle romane aspetterei la Roma. La Lazio si sta muovendo in maniera analitica e intelligente, con giocatori di forza e veloci, e c'è Baroni che vuole affermarsi. Mi intriga anche la Fiorentina. La Juve per forza dovrà dare delle risposte, visto quanto successo lo scorso anno, l'addio di Allegri e via dicendo".