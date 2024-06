Impallomeni: “Rinnovo Inzaghi? Disponibilità di tutti. Inter ha due squadre, difficile batterla”

"L'Inter ha due squadre, tutti i ruoli coperti, si muovono per puntellare ed è difficilmente battibile. Le concorrenti che devono fare? Il Napoli non può trattenere Osimhen, non so chi verrà. L'Inter ha avuto in tutti un rendimento spaventosamente alto e non sempre puoi ripeterlo. Le altre sono già pronte e affamate per sferrare il colpo? Magari Conte può trasmettere una certa forza".