Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni , giornalista ed ex calciatore, ha parlato così del clima che si respira in casa Roma dopo la lite tra De Rossi e Cristante:

"Sono cose che succedono, ma se è vero che qualcuno coinvolto Paredes allora la situazione non è così agevole perché vuol dire che c'è grande rabbia repressa. Perché uno come Cristante, che è il professionista ideale e prototipo perfetto per ogni allenatore, se sbrocca uno come lui è la spia di un disagio clamoroso. Dipende da come ti arriva il rimprovero: se un allenatore è credibile tu vieni rimproverato e stai zitto. Se tu allenatore non sei credibile io giocatore tendo a risponderti.