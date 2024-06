Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la sconfitta dell'Italia contro la Spagna. "Pensavo che sarebbe stata difficile ma non così. Surclassati in tutti, qualitativamente, fisicamente. E' un tonfo incredibile, ma ha ragione Spalletti, è un problema fisico. La prestazione è più grave del risultato. Ora però forza e coraggio e andare a riscattare questa partita incolore".

Quali gli errori principali?

"Non ci sono stati errori di Spalletti. Deve toccare le corde giuste ora per far tornare l'autostima. Qual è la vera Italia? Quella vista nel primo tempo con l'Albania o quella che abbiamo vista dopo. Sapevamo di avere dei limiti, ma credo che ora il nodo sia il problema atletico. Per me Spalletti si è spaventato, ha visto una squadra che camminava in campo".