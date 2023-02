Impallomeni: “Lotta Champions? La meno imperfetta è la Roma, dura farle gol”

"I conti si fanno alla fine. Per me direbbe di sì anche con un altro progetto. Più di ogni altro ha dimostrato di essere attaccato al club. E' molto più semplice farlo in condizioni normali che in situazioni di difficoltà. In questo momento così difficile e ti devi ricompattare, devi andare oltre. E con chi vai oltre? Con un uomo di fiducia. Allegri paradossalmente ha dei vantaggi in questa situazione. La società ha bisogno di qualcuno di fiducia ora".