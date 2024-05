"E' ridicolo. Non si può paragonare questa sfida a quella dello scorso anno. E' anche una Roma diversa, che cerca di trovare una filosofia diversa. De Rossi è un ottimo allenatore e merita di restare e costruire come ha fatto Xabi Alonso".

"Scegliere l'Atalanta è la cosa migliore fatta. Devi seguire Gasperini e imparare a migliorarti, nell'interpretare meglio il ruolo e saper soffrire. Doveva migliorare nella personalità e diventare più autorevole nella prestazione. Questa pigrizia la sta superando. Credo che Spalletti abbia gradito questa maturità e ora vedremo in Nazionale".

