Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Lazio, Antonio Conte ha regalato più di un titolo. Sicuramente le sue parole sull'Inter e Marotta faranno discutere. "Marotta ha detto che il Napoli è favorito? Il direttore può dire quello che vuole: sicuramente conoscendolo molto bene non penso che se a fine anno non dovesse essere l'Inter a vincere, lui sarebbe molto contento e considererebbe la stagione come buona".