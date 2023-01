Impallomeni: “Skriniar? Non lo vedo fuori dall’Inter ancora. Se lo perdi…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così della questione Milan Skriniar: "Non è stato sbagliato nulla. Non lo vedo fuori dall'Inter ancora. Se lo perdi a parametro zero è una sconfitta, però Skriniar lo puoi sostituire. E' forte, ma ci sono dei prospetti in Europa che possono interessare l'Inter. Devono essere bravi a non sbagliare l'eventuale sostituto. Si può giocare a calcio anche senza Skriniar".