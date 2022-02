Impallomeni: “A Roma Mourinho sta soffrendo, il mercato non gli è piaciuto. In estate…”

A TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni sostiene che Josè Mourinho non sia del tutto soddisfatto dell'operato della Roma

A TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni sostiene che Josè Mourinho non sia del tutto soddisfatto dell'operato della Roma sul mercato:

"Mourinho sta soffrendo perché anche questa campagna acquisti non gli è piaciuta. Cosa c'è degno di Mourinho, che ha vinto il mondo? Si deve accontentare della seconda-terza scelta. A giugno capiremo, servono tre botti per fare il salto di qualità. Mourinho sta attendendo che la Roma esploda dal punto di vista dell'intraprendenza. E' un tipo che è nato per vincere. Servono però almeno 4-5 giocatori forti, solo così puoi vincere".