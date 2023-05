Intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato così del futuro della panchina giallorossa: "Spalletti nuovamente alla Roma? Non sarebbe male in prospettiva, ma ora c'è Mourinho. E poi il prossimo anno non può allenare, se si libera deve fermarsi un anno. Ci potrebbe essere un raddoppio di Mourinho magari. Se se ne va il portoghese, come lo spieghi alla piazza? Friedkin può risolvere la situazione".