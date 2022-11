Impallomeni: “Voto ad Inzaghi per ora? 6. Ci ha messo troppo per capire che…”

"Gasperini 7 e Inzaghi 6. Gasperini perché si è ritrovato un'Atalanta da ricostruire, forse c'è stato un fraintendimento con la società per gli obiettivi ma sta lì con giocatori che non rendono come una volta. Sta facendo un altro miracoli. Inzaghi ha fatto una Champions da 8 dopo un momento di grande crisi, dove c'è molto di suo però. C'ha messo troppo per capire che non esiste un vice-Brozovic e ci ha messo troppo a cambiare".