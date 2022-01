Inter, impossibile il ritorno di Lukaku: i motivi. Il futuro ha un altro nome

L'attaccante belga ha pronunciato parole d'amore verso il club nerazzurro, ma rivederlo a Milano appare quanto meno improbabile

L'intervista rilasciata da Romelu Lukaku nei giorni scorsi ha scatenato voci incontrollate di un suo clamoroso ritorno all'Inter, a pochi mesi dal suo trasferimento al Chelsea. Il Quotidiano Sportivo elenca i motivi che rendono impossibile questa operazione: "L'altissimo ingaggio del giocatore, un rinnovo negato (di cui ha parlato il belga nell'intervista a Sky) che sarebbe economicamente fuori portata anche oggi, i 115 milioni spesi dal Chelsea e l'assoluta contrarietà dei londinesi a gettare a mare un investimento enorme. Tra i fattori da considerare c'è anche, ultimo ma non ultimo, la volontà della dirigenza nerazzurra. Quando Ausilio, scherzando, disse che riprenderebbe Lukaku solo in prestito aveva certamente in testa tutte le ragioni di cui sopra e non solo.