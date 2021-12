Improta: “Insigne? Il primo passo deve farlo il Napoli. Ho un appello per i tifosi”

Le parole del dirigente sul caso Insigne: "Lorenzo ha bisogno di un'iniezione di fiducia da parte di tutto l'ambiente"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Gianni Improta, dirigente, ha parlato così del futuro di Lorenzo Insigne, obiettivo di mercato anche dell'Inter: "Lorenzo ha bisogno di un'iniezione di fiducia da parte di tutto l'ambiente, è in primis la società a doverlo far sentire fondamentale per il presente ed il futuro di questo Napoli. Le cose stanno così, il primo passo deve farlo la dirigenza. Rivolgo un appello ai tifosi: anche noi pubblico, dall'esterno, dobbiamo fare la nostra parte. Lorenzo Insigne è un figlio di Napoli e della Campania, è un patrimonio di tutti noi, quindi dobbiamo sostenerlo".