Insigne, dal Napoli prendere o lasciare. “Inter diventa prima scelta se Marotta…”

Continua l'incertezza in merito al futuro di Lorenzo Insigne. Il centravanti del Napoli, che andrà in scadenza nel giugno 2022, non sembra essere intenzionato a rinnovare nei termini attuali e si starebbe già guardando intorno. E l'Inter resta un'ipotesi, come riporta Il Mattino: "Il Toronto, che nel suo blitz napoletano con il presidente Bill Manning in testa, ha formalizzato il proprio interessamento (l'entourage ha sempre smentito, parlando di un investimento immobiliare da fare e di cui si è parlato nella colazione all'hotel Mediterraneo) non è la prima scelta di Insigne. Forse non è neppure la seconda scelta. Meglio l'Inter, ammesso che Marotta si faccia vivo sul serio. De Laurentiis? Il capitano sa come la pensa il patron. Quindi, prendere o lasciare. Visto con gli occhi del Napoli, non ci sono margini per arrampicarsi a cifre superiori ai 3 milioni all'anno (con una quota che tenga conto della partecipazione alla Champions)".