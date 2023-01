CdS – Ecco quanto incasseranno Inter e Milan per la Supercoppa

Questa sera Inter e Milan si contenderanno la Supercoppa che si disputerà in Arabia Saudita per l'ultima volta, tenuto conto del fatto che si esaurirà quest'anno il contratto di cinque stagioni stipulato dalla Lega con il paese arabo. Come rimarca il Corriere dello Sport, questa edizione vale 7,5 mln di euro, il 10% dei quali è appannaggio della Lega per coprire le spese organizzative:

"Milan e Inter, però, non si spartiranno immediatamente la quota restante. Nel marzo 2022, infatti, è stata approvata una delibera che prevede di sommare il valore delle tre edizioni dal 2021 al 2024, per poi dividerle in parti uguali e distribuirle a tutte le squadre partecipanti. Una decisione nata dalla volontà di eliminare la differenza tra un’edizione disputata all’estero, più remunerativa, e un’altra disputata in Italia, meno ricca, come quella dello scorso anno, che, causa Covid, si giocò in un San Siro con capienza ancora dimezzata. Insomma, Milan e Inter dovranno attendere l’edizione del prossimo anno per sapere quanto incasseranno. Al momento prenderanno soltanto un anticipo, legato alla vendita dei diritti all’esterno: quindi 2 milioni circa, di cui 1,2 milioni al vincitore e 800mila euro a chi perde. In ogni caso, ci sarà una differenza tra 500 mila e un milione euro tra la squadra che solleverà il trofeo e quella che resterà a guardare", spiega il quotidiano.