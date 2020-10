Ince: “Inter, adoravo Moratti. Quando gli dissi che volevo andare via, scoppiò in lacrime”

Due stagioni, classe pura e un ricordo ancora indelebile. Paul Ince, The Governor, ha lasciato un segno incancellabile nel cuore di tutti i tifosi dell’Inter e in quello di Massimo Moratti. Ed è proprio l’ex presidente nerazzurro il protagonista dell’aneddoto raccontato dall’ex centrocampista inglese, che proprio oggi compie 53 anni e che a Milano ha collezionato 73 presenze e 13 gol. Ecco le sue parole a fanpage.it:

“Quando gli dissi che volevo tornare in Inghilterra, Massimo Moratti scoppiò in lacrime. Avevamo comprato Ronaldo, ma per questioni familiari per me fu meglio tornare in Inghilterra. Non volevo in realtà, sarei rimasto per sempre. Moratti era sconvolto. Adoravo quell’uomo, lo rispetto e parlo ancora con lui. Rese possibili quegli anni meravigliosi, non lo dimenticherò mai“.

(Fonte: fanpage.it)