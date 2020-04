Ince: “Sanchez all’Arsenal era fortissimo. Declino? Una cosa trascurano in molti”

Paul Ince ha giocato anche nell’Inter proprio come Alexis Sanchez sta facendo attualmente. Proprio del giocatore cileno l’ex calciatore ha parlato nella sua rubrica su Paddy Power e ha scritto: «E’ strano parlare di lui perché se pensi al giocatore che era all’Arsenal si parla di uno dei migliori attaccanti della Premier League. Era un grande giocatore quando era a Londra. Sappiamo tutti cosa è successo dopo, ma c’è una cosa che trascurano in molti. Sanchez era così bravo all’Arsenal perché accanto a lui aveva Ozil. In coppia hanno avuto grande feeling, si sono capiti in maniera istintiva, riuscivano a prevedere a vicenda le loro mosse senza guardarsi. La maggior parte delle cose positive che il cileno ha fatto all’Arsenal sono collegate ad Ozil. E viceversa, perché si sono migliorati a vicenda. Anche lui da quando Alexis se ne è andato non è più stato lo stesso giocatore».

(Fonte: daily star)