Le dichiarazioni di Flavia Tortorella, avvocata esperta in Diritto dello Sport, interpellata da Repubblica in merito all'inchiesta sugli ultras di Inter e Milan

Per l’inchiesta “Doppia curva”, che ha portato agli arresti 19 ultrà di Inter e Milan, i tesserati non sono indagati e le società «sono danneggiate », come ha detto il procuratore capo Marcello Viola. Ma, secondo Repubblica, la giustizia sportiva potrebbe rilevare illeciti. Per Flavia Tortorella, avvocata esperta in Diritto dello Sport, «le decisioni su Inzaghi potrebbero creare un precedente. È inedito un allenatore coinvolto in fatti simili».