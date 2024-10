'Dopo la telefonata ne ho parlato con qualcuno della dirigenza, non ricordo chi, e gli ho detto che c'era bisogno di qualche biglietto in più'. E' quanto ha riferito, in sintesi, Simone Inzaghi agli investigatori della polizia di stato di Milano durante la deposizione di circa un'ora e mezza resa oggi nell'inchiesta sulle curve di Milan e Inter, riferendo di cosa avvenuto dopo la telefonata del 26 maggio 2023 con il capo ultrà della nord, Marco Ferdico, che lo sollecitava a intervenire sul presidente Giuseppe Marotta per ottenere 200 biglietti in più rispetto ai mille previsti per la finale di Champions League di Istanbul. 'Ho fatto quello che dovevo', ha detto il tecnico nerazzurro confermando di aver 'rappresentato' alla 'dirigenza' e 'alla società la richiesta'.