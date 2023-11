Incocciati: “Inter? Se fossi nel club, la Juve non mi preoccuperebbe molto”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Beppe Incocciati, ex tecnico, ha parlato così dell'Inter e della Juventus alle sue spalle in classifica: "Credo che debba essere ragionevolmente preoccupata, nonostante stia dimostrando di essere la migliore in assoluto come compattezza, sacrificio, qualità. Certamente adesso è molto più convinta ed equilibrata l'Inter, la Juventus non mi desta tanta preoccupazione se fossi nell'entourage interista, la Juve fa fatica a fare gol e per vincere devi migliorare questo particolare. Il gol è la realizzazione di linee di gioco, necessitano di giocate, fantasia, in questo momento la Juve non la può garantire per certi motivi. La fase difensiva è nel dna Juve, però non sempre può andarti bene. Serve migliorare sotto l'aspetto del gioco".