Incocciati: “Milan? Con Inter, Juve e PSG un problema. E domenica…”

Beppe Incocciati è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni. Questo il resoconto dopo il turno di Champions League: “Secondo me contro il Milan giocherà Raspadori, è in stato di grazia e deve giocare. Simeone poi partendo dalla panchina sicuramente sarà utile in corso d’opera, Jack invece a mio avviso in questo momento credo che sia imprescindibile dal gioco del Napoli.