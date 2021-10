Incocciati: “Napoli e Milan sono le grandi favorite per lo scudetto”

Beppe Incocciati, ex giocatore di Napoli e Milan, è sicuro che le due squadre siano le grandi favorite per la vittoria dello scudetto

"Entrambe le formazioni, una per un verso una per un altro, confermano in effetti la loro forza e paiono essere le pretendenti principali allo scudetto. E' chiaro che per il Napoli non sarà semplice vincere sempre però finora queste sono le squadre che fanno capire di essere le più attrezzate per lo scudetto. Ero curioso di vedere il Milan con l'Atalanta e la formazione rossonera mi è parsa in grado di recitare un ruolo importante. Il Napoli con la vittoria di Firenze ha dato un altro segnale significativo".