Sconcerti: “Napoli e Milan le squadre migliori. L’Inter non passa partita…”

Dalle colonne del Corriere della Sera, il giornalista commenta delle vittorie di Milan e Napoli e torna sul momento dell'Inter

Dalle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza le importanti vittorie esterne di Napoli e Milan contro Fiorentina e Atalanta. Questo il giudizio del giornalista: "Napoli e Milan sono in questo momento le squadre migliori del campionato. Non so cosa significhi, forse solo che usano meglio le loro caratteristiche. L’Inter sta subendo troppi gol, non passa partita senza prenderne. E subisce spesso l’avversario come le è successo a Verona, Firenze, Reggio, in casa con l’Atalanta. Non ha ancora un passo sicuro, non è completa, scivola spesso a centrocampo dove Calhanoglu non si vede. Il Milan è più squadra ed è l’unica ad aver giocato tre scontri diretti (Juve, Lazio, Atalanta), le uniche partite che valgono per la classifica. L’Inter ha giocato solo con l’Atalanta, peraltro senza vincere. Detto questo il Napoli al momento è una squadra superiore, non più brava, solo profondamente diversa. Ha una qualità d’insieme che il Milan sfiora e forse l’Inter non ha, più un centravanti da tempi epici, di quelli che fanno paura appena si muovono. Osimhen non sembra dipendere da nessuna marcatura, non ha una straordinaria intelligenza calcistica, ma può praticamente tutto".