Sky – Incontro interlocutorio Napoli-Di Lorenzo. Conte ribadisce di volerlo

Nei giorni scorsi si è parlato anche di un interesse dell'Inter per Di Lorenzo. Ma il terzino del Napoli e della Nazionale sembra essere un obiettivo più per la Juventus. Per cercare di chiarire il suo futuro, oggi c'è stato un incontro tra il suo agente Giuffredi, Conte e il direttore sportivo del Napoli, Manna. L'allenatore del Napoli vorrebbe trattenerlo e lo ha detto al procuratore che ha sottolineato come l'idea del giocatore sia quella di andare via per il rapporto incrinato con i tifosi dopo i fischi delle ultime gare dell'anno, spiegano a Skysport.