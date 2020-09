Inter, Nainggolan pizzicato in centro a Milano con Allegri: i retroscena dell’incontro

Se Massimiliano Allegri fosse diventato l’allenatore dell’Inter, come a un certo punto sembrava piuttosto probabile, lui e Radja Nainggolan si sarebbero incontrati quotidianamente ad Appiano Gentile, e rinverdire un rapporto nato nella stagione 2009-10, quando a lanciare il belga in Serie A in un Inter-Cagliari fu proprio l’ex tecnico della Juventus.

Così non è stato. Il patto di Villa Bellini tra Conte e il club nerazzurro ha impedito ai due di ritrovarsi. E così, si sono dovuti ‘accontentare’ di una colazione in pieno centro a Milano. A riportarlo è Tuttosport:

“Gli scherzi del destino: una colazione in pieno centro a Milano che poteva svolgersi, invece, alla Pinetina (…). Ieri Massimiliano Allegri e Radja Nainggolan sono stati pizzicati da un inviato di TeleNova seduti fuori da un bar in zona Largo La Foppa, in piena movida milanese. Prima di recarsi ad Appiano Gentile, il Ninja ha raggiunto Allegri e Stefano Filucchi, vice-presidente del Cagliari, al locale Pandenus. I tre hanno fatto colazione e chiacchierato del più e del meno, di Inter e Cagliari, di calcio e futuro, attualmente incerto per Max e Radja“.

(Fonte: Tuttosport)