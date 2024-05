Giocatori e tifosi in festa per la promozione, ma nessuno aveva fatto i conti con il Groningen

Giovanni Trapattoni diceva: "Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco". Una frase che tifosi e giocatori del Roda impareranno a caro prezzo. I fatti: il Roda ha battuto il Cambuur (2-0) e la vittoria, combinato con la sconfitta del Groningen, dava la matematica certezza della promozione in Eredivisie con una giornata d'anticipo. La partita del Roda si è conclusa qualche minuto prima di quella del Groningen, che nel frattempo perdeva 1-0 contro il Telstar. Sfidando la sorte, i tifosi hanno invaso il campo per festeggiare la promozione.