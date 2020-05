Sky – Inter divisa in tre gruppi. Intanto ad Appiano sono arrivati tre giocatori

Sono giorni sicuramente diversi dal solito. Gli allenamenti individuali alla Pinetina sono ripresi da venerdì e c’è attesa per il decreto che permetterà all’Inter, e alla Serie A, di tornare ad allenarsi in gruppo. Anche per oggi sono previste sedute individuali, a partire dal pomeriggio, come spiegano a Skysport.

Anche oggi la squadra è divisa in tre gruppi. Ad Appiano Gentile sono già arrivati Handanovic e Padelli, seguiti da Bastoni. Il primo ad arrivare al centro sportivo era stato uno dei medici dell’Inter, Corsini. Anche lui ha fatto i test per mettersi a disposizione degli uomini nerazzurri. Nel corso della settimana sono previsti i test medici anche per chi non li ha ancora fatti, Conte compreso. Piccole variazioni nei gruppi di giocatori che si alleneranno in tre momenti diversi, alle 14.30, alle 16 e alle 17.30.

(Fonte: SS24)