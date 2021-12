Infantino: “Il calcio sta andando verso una sorta di disuguaglianza. Il 20 dicembre…”

Il presidente della Fifa era presente alla giornata-evento in ricordo di Paolo Rossi

Gianni Infantino era presente, giovedì pomeriggio, alla giornata-evento in ricordo di Paolo Rossi organizzata dal Museo della Fifa a Zurigo. "Paolo faceva parte della tua vita anche se non lo conoscevi. Per me è stato il calciatore italiano che ha avuto il più grande impatto sull’orgoglio di essere italiani. Con il suo sorriso, con la sua semplicità. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, ma anche per chi non ha avuto questo privilegio lui ha un significato speciale: ha incarnato i valori dell’amicizia, del rispetto, della rivincita, dell’essere parte della squadra. Non ha mai fatto pesare i suoi meriti in quel Mondiale", ricorda il numero uno della Fifa.