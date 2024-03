Infantino: “Cartellino blu? FIFA contraria, tuteliamo la tradizione”

L'IFAB è pronta a introdurre il cartellino blu. Da settimane si parla di questa nuova sanzione a metà tra gli attuali giallo e rosso, ai quali andrebbe ad aggiungersi e non a sostituirsi.

Un'espulsione a tempo dal campo e dalla durata di 10 minuti, da utilizzare solamente in caso di proteste eccessive da parte di un giocatore o in caso del cosiddetto "fallo tattico" o di situazioni antisportive, come possono essere le trattenute reiterate.