Infantino: “Da italiano fa molto piacere che ci siano tre italiane in finale. Da interista…”

"Complimenti a tutte le sei squadre qualificate per le tre finali europee. Da italiano fa molto piacere che ci siano tre italiane. Da interista, visto che tutti sanno che sono interista, mi fa ancora più piacere che ci sia di nuovo l'Inter dopo qualche anno". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino intervenuto a 'La politica del pallone' su Gr Parlamento. "Penso questo dimostri che il Calcio italiano non è poi così male come alcuni vogliono far credere. Anzi, è vivo, vegeto, funziona ed è invidiato in molte parti del mondo", ha aggiunto il numero uno del Calcio mondiale.

"Da presidente Fifa mi avrebbe fatto piacere una candidatura per i mondiali piuttosto che per gli Europei. E' importante per l'Italia, che deve essere leader del calcio mondiale, organizzare tornei importanti. Dal '90 non abbiamo più organizzato grandi eventi calcistici e penso sia una bella cosa se succederà". Sono queste le parole del presidente della Fifa Gianni Infantino a "La politica del pallone" su Gr Parlamento in merito alla candidatura dell'Italia ad ospitare gli Europei del 2032. "Gli stadi vanno sicuramente ammodernati, dappertutto le autorità si rendono conto dell'importanza di uno stadio che non è più solo un posto dove si gioca a calcio, ma un simbolo di modernità".