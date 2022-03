Infantino: “Il Qatar ha fatto progressi su diritti umani. Non ha tradizione? Il pallone…”

Parlando al 72/o Congresso della Fifa, il presidente Infantino ha parlato del prossimo Mondiale in Qatar

Il Qatar "ha compiuto dei progressi" in materia di diritti umani e svolto un lavoro "esemplare". Lo ha detto Gianni Infantino, parlando al 72/o Congresso della Fifa. "Naturalmente non tutto è perfetto, ovviamente non è il paradiso, ma nessun Paese è il paradiso. Se guardiamo indietro, tutti i cambiamenti avvenuti sui diritti umani e i diritti dei lavoratori non sarebbero avvenuti così velocemente se non ci fosse stata l'organizzazione dei Mondiali. Manca la tradizione calcistica? Il pallone è di tutti ed è giusto andare ovunque", ha sottolineato il presidente della Fifa.