Chi recupera e chi no in casa Juventus per la prossima sfida contro l’Inter: ecco gli aggiornamenti da Sky Sport

Chi recupera e chi no in casa Juventus per la prossima sfida contro l’Inter. Come riportato da Sky Sport, Alex Sandro e Weah dalla prossima settimana dovrebbero tornare in gruppo in vista del derby d’Italia. Hanno dolore invece Miretti (lombalgia) e Locatelli (frattura alla costola): per entrambi pronte terapie. Poi si capirà se ci saranno, dipenderà dalla soglia del dolore dei due. Per Danilo, infine, più no che sì con l’Inter.