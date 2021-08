Infortunati Inter: D’Ambrosio ok, a parte Sanchez. Tempi lunghi per Gagliardini

In attesa di sviluppi dal mercato, l'Inter riprende gli allenamenti in vista della sfida amichevole contro il Parma di domenica ore 19 al Tardini

"Nella doppia seduta di ieri è tornato parzialmente in gruppo D'Ambrosio, vicino al rientro dopo il problema muscolare accusato nei giorni scorsi. Sta meglio anche Lazaro, mentre Sanchez continua con un lavoro programmato dopo il fastidio plantare rimediato in Coppa America", spiega infatti La Gazzetta dello Sport che sottolinea come necessiti più tempo, invece, Gagliardini. "L'infortunio al ginocchio lo terrà fuori per altre tre settimane. A meno di sorprese, tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali di inizio settembre", la chiosa della Rosea.