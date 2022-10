Infortuni Inter, Lukaku punta il Plzen. Per Brozovic speranze di Juventus

Romelu Lukaku non partirà con il resto del gruppo Inter per la trasferta di domani sera a Firenze contro la Fiorentina. Come riferisce il Corriere della Sera, infatti, lo staff di Inzaghi non ha alcuna intenzione di rischiare:

"Con ogni probabilità Romelu Lukaku, pur guarito dall’infortunio al flessore sinistro, non sarà inserito nella lista dei convocati. Difficilmente Simone Inzaghi lo porterà a Firenze sebbene ieri per la prima volta il belga abbia svolto parte dell’allenamento in gruppo. Nessuno in casa Inter, staff medico e tecnico, ha intenzione di accelerare. Meglio restare ad Appiano per svolgere sedute di lavoro personalizzato e più intenso per essere a disposizione per la partita di coppa con il Viktoria Plzen (per la panchina). Contro la Fiorentina l’allenatore potrà contare su Dzeko, Lautaro e Correa. Non recupera Brozovic, che ha ricominciato a lavorare sul campo. La speranza è il rientro per il big match con la Juve del 6 novembre".