TS – Inter, 5 giocatori in infermeria: chi torna e chi no tra Verona e Milan

Anche Tuttosport oggi fa il punto sugli infortunati di casa Inter . Sabato a San Siro arriva il Verona, poi mercoledì ci sarà il derby contro il Milan con in palio la Supercoppa Italiana. Chi torna e chi no dall'infermeria?

"Calhanoglu , Barella e Lukaku non hanno lesioni, il che significa che la loro presenza contro i veneti dipenderà molto dalle sensazioni provate dai calciatori nei prossimi allenamenti. Handanovic punta la Supercoppa, un po’ come Brozovic, per cui però sarebbe importante accomodarsi in panchina contro l’Hellas e giocare anche solo uno spezzone di partita", si legge.