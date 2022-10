Infortunio Vanhausden, all. AZ: “Troppo triste per trovare le parole. Ora deve…”

Nuovo infortunio per il difensore di proprietà dell'Inter. In conferenza il tecnico dell'AZ commenta così: "È assurdo"

Il destino crudele ha colpito ancora Zinho Vanheusden . Dopo un lungo periodo di stop a causa di infortuni gravi, lo scorso fine settimana il difensore di proprietà dell'Inter ha riportato una frattura al piede proprio quando il periodo più nero sembrava ormai alle spalle. Domenica scorsa, l'AZ ha fatto visita all'Utrecht, poco dopo l'ora di gioco il difensore è stato mandato in campo ma poco dopo ecco l'infortunio. “Per il momento è fuori, ora è ingessato. È assurdo perché è successo quando ha avuto di nuovo la possibilità di giocare", ha detto il suo allenatore Pascal Jansen in conferenza stampa.

"Apparentemente è successo abbastanza presto dal suo ingresso in campo. Ha poi giocato con notevole dolore e il giorno successivo il suo piede era fratturato. È fin troppo triste per trovare le parole. Conosco Zinho da poco tempo e ho visto che è un professionista modello. È davvero un ragazzo eccezionale, che farà di tutto per il suo sport. Ne ha passate tante e ora deve essere di nuovo paziente".