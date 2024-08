Tomas Palacios è il stato individuato dall'Inter come il rinforzo in difesa. Simone Inzaghi ha chiesto anche pubblicamente la necessità di avere un difensore mancino in rosa in alternativa a Bastoni. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro aspetta di capire se il nuovo innesto sarà immediatamente in grado di entrare nelle rotazioni, oppure se sarà necessario un periodo di apprendistato.