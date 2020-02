Napoli, Insigne: “Per mettere in difficoltà l’Inter dobbiamo essere uniti, prova importante”

Ai microfoni di Rai Sport, Lorenzo Insigne, a sorpresa in panchina prima del match tra Inter e Napoli di Coppa Italia, ha parlato così del match di scena a San Siro:

“Il Lecce si dimentica facendo una grande prestazione. C’è rammarico, ma stasera c’è una prova importante. Vogliamo tornare a giocare ai nostri livelli e mettere in difficoltà una grande squadra come l’Inter. La Champions League è importante, ma ora dobbiamo pensare alla gara di stasera. Dobbiamo affrontarla nel miglior modo possibile per provare ad arrivare in finale. Per vincere serve tutta la squadra, dobbiamo giocare uniti per portare a casa il risultato“.

(Fonte: Rai Sport)