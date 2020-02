Inter-Napoli, le formazioni UFFICIALI: ci sono Lautaro e Sensi, Eriksen ancora in panchina

Parafrasando Antonio Conte, dopo tanto tempo che non si mangia, per l’Inter è arrivato il tempo di sedersi al tavolo e di gustarsi qualche boccone. Che, detta più banalmente, significa provare a vincere la Coppa Italia. Manifestazione troppo spesso bistrattata, ma che in un momento storico come questo può rappresentare una svolta per i nerazzurri. Ed ecco spiegato perché l’allenatore interista opta per la formazione pressoché titolare, al netto degli infortuni. Torna dal primo minuto Lautaro Martinez, dopo la squalifica in campionato. Eriksen ancora in panchina, gioca Sensi. Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2) 27 Padelli; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 11 Moses, 23 Barella, 77 Brozovic, 12 Sensi, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 1 Handanovic, 35 Stankovic, 46 Berni, 2 Godin, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 15 Young, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 87 Candreva. Allenatore: Antonio Conte.

NAPOLI (4-3-3) 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 44 Manolas, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 12 Elmas, 4 Demme, 20 Zielinski; 7 Callejon, 14 Mertens. A disposizione: 1 Meret, 27 Karnezis, 5 Allan, 9 Llorente, 11 Lozano, 13 Luperto, 21 Politano, 24 Insigne, 26 Koulibaly, 68 Lobotka, 99 Milik. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Arbitro: Calvarese.

Assistenti: Ranghetti, Longo.

Quarto Uomo: La Penna.

VAR e Assistente VAR: Mariani, Paganessi.