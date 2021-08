TS – Inter, Insigne per cullare i sogni dei tifosi. E non solo: messaggio a Lotito?

Il club nerazzurro ha sondato il terreno per il calciatore napoletano che è in scadenza nella prossima stagione

I primi sondaggi per Insigne fatti dall'Inter possono avere un valore simbolico. TuttoSport si sofferma sul calciatore del Napoli e spiega che le notizie che lo accostano al club nerazzurro servono un po' per cullare i tifosi interisti. "Aiuta pensare che i Campioni d’Italia possano inserirsi nella corsa a un Campione d’Europa", si legge.

Il calciatore è in scadenza. L’Inter si è inserita prendendo contatti con l’entourage del giocatore ma siamo lontani da una vera e propria trattativa. Però farlo sapere è stato importante per dimostrare che l'Inter può ancora inseguire certi obiettivi, è il concetto espresso dal quotidiano torinese. "Senza dimenticare la valenza tattica che può incidere nella trattativa con la Lazio per Joaquin Correa . Vedere che l’Inter strizza l’occhio a Insigne potrebbe indurre Claudio Lotito a non tirare troppo la corda sul prezzo dell’attaccante argentino".