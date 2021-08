Il Mattino: “Faccia a faccia DeLa-Insigne. L’Inter resta sempre una minaccia”

Il Napoli si prepara all'eventuale assalto dell'Inter (che resta pur sempre una minaccia) a Lorenzo Insigne nell'ultima settimana di mercato

È proprio il presidente a volerlo, un incontro per fare il punto della situazione, per cominciare a vedere se ci sono le condizioni per continuare l'avventura insieme o in ogni caso per creare il clima ideale per andare avanti in questa stagione anche se con il contratto in scadenza. Le prime scaramucce contrattuali tra Chiavelli e Giuntoli da una parte e Pisacane dall'altra a Castel di Sangro sono state solo degli assaggi di una trattativa vera e propria: è evidente, ormai, che tutto passa per quello che Insigne e De Laurentiis si diranno nei prossimi giorni. E di quello che farà l'Inter. Che al Napoli non ha mai fatto offerte fino ad adesso. Il patron ha questa esigenza: vuole parlare da solo, senza i riflettori puntati addosso al ragazzo cresciuto con lui, probabilmente simbolo e bandiera della sua presidenza".