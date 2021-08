Subito o a zero tra un anno? Inter, la pista Insigne si fa concreta: lo scenario

Il capitano del Napoli va in scadenza di contratto tra un anno: opportunità che i nerazzurri non vogliono lasciarsi scappare

Fabio Alampi

Il mercato in entrata dell'Inter rimane incentrato sul reparto avanzato: la prossima settimana Simone Inzaghi avrà a diposizione un nuovo attaccante, con Thuram e Correa a contendersi una maglia nerazzurra. Ma l'ipotesi che i rinforzi possano essere due non è ancora tramontata, e il nome che stuzzica la dirigenza interista è quello di Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli va in scadenza di contratto il prossimo anno, e può quindi liberarsi a una cifra decisamente contenuta. Una pista concreta, secondo il Corriere dello Sport, sia per questa stagione che per la prossima: "Insigne colpo al fotofinish o a costo zero tra un anno? La certezza è che Inzaghi avrà un altro attaccante, con il testa a testa in atto tra Thuram (ad oggi favorito) e Correa, mentre Zapata sembra sempre più lontano. Ma l'Inter non ha abbandonato la pista che conduce al giocatore partenopeo".

Subito o tra un anno?

"Ora si lavora appunto ad un doppio scenario. Se l'investimento per la nuova punta dovesse lasciare qualche milione a disposizione, allora verrà effettuato un tentativo last-minute con il Napoli, altrimenti si attenderà qualche mese e, qualora nel frattempo non ci sarà stato il rinnovo di contratto, Insigne potrà essere "firmato" senza alcun esborso per il suo cartellino".

Pista concreta

"Per avanzare una proposta almeno sensata al Napoli, occorre che ne vengano impiegati non più di 25 per i vari Thuram o Correa. Beh, alla luce delle valutazioni del Borussia Mönchengladbach, almeno per il momento, l'ipotesi appare tutt'altro che semplice. Poi è tutto da vedere se De Laurentiis, davanti all'eventualità di non incassare nemmeno un euro, accetterà anche una cifra ridotta. Il prezzo di Insigne, infatti, ad oggi è 25 milioni. E, non a caso, nei giorni scorsi era stata declinata una prima offerta nerazzurra di 15 più Sanchez. D'altra parte, la tensione tra l'attaccante e il presidente partenopeo resta alta. Su queste basi è difficile immaginare che si arrivi ad una fumata bianca per il rinnovo di contratto. Di conseguenza, è più concreta l'eventualità di un addio a zero. E l'Inter è pronta a cavalcare anche questo scenario, rinviando di un anno lo sbarco alla Pinetina di Insigne, garantendogli l'ingaggio desiderato".