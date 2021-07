Insigne: “Uno dei gol più importanti con l’Italia, Mancini ha creato…”

Ai microfoni di Sky dopo Italia-Belgio, Lorenzo Insigne ha commentato la partita dell'Allianz Arena, che ha visto gli Azzurri vincere 2-1

"Penso sia uno dei gol più importanti con l'Italia. Al di là di questo, sono contento per la semifinale e per la prestazione di squadra. Il mister è riuscito a creare un grande spirito di gruppo. Spinazzola? Se non si fosse infortunato, sarebbe stato il migliore anche oggi. Spero non sia nulla di grave, è fondamentale per noi".